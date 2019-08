🔥 Samsung Galaxy S10e 128 Go à moins de 500€ !

Le Samsung Galaxy S10e au meilleur prix

À lire aussi : Smartphones, notre comparatif

Samsung Galaxy S10e : un smartphone haut de gamme

Écran : 5,8 pouces (19:9), Dynamic AMOLED, définition de 2280 x 1080 pixels (438 ppi) couvrant 86% de la face avant

SoC : Exynos 9820 (8 nm)

Mémoire vive : 6 Go

Stockage interne : 128 Go

Batterie : 3 100 mAh

Étanchéité : Certifié IP68

Prise jack 3,5 mm : Oui

Appareils photo arrière : 12 MP (f/1.5 ou f/2.4) + 16 MP (f/2.2) grand-angle

Appareil photo avant : 10 mégapixels (f/1.9)

Capteur d'empreintes : Oui, latéral

Recharge inversée : Oui

Double SIM : Oui

OS : Android 9.0 Pie + OneUI

À lire aussi : Notre test du Samsung Galaxy S10e

La Fnac a décidé de frapper un grand coup avec cet excellent prix sur le. Habituellement proposé à 759€, le smartphone star du constructeur coréen bénéficie d'un triple bon plan ! Tout d'abord, la Fnac affiche une réduction de 60€ sur le prix de base du smartphone.Ajoutez à cela une réduction dede votre ancien smartphone par la Fnac. Cette offre est disponible dès lors que vous choisissez l'optionet que vous venez récupérer le Samsung Galaxy S10e avec votre ancien smartphone en main. Bien évidemment, pour profiter de la reprise maximum, votre smartphone doit être en état de marche, non cassé et accompagné de l'ensemble des accessoires. Vous pourrez retrouver la liste des smartphones éligibles et leur valeur de reprise juste ici : Offre de reprise Fnac Enfin, comme si cela ne suffisait pas, Samsung propose une offre de remboursement d'une valeur de 100€ pour l'achat d'un Samsung Galaxy S10e. Retrouvez toute les informations concernant cette ODR sur cette page : Samsung ODR 100€ En tout, c'est pas moins de 260€ d'économie sur le dernier né des smartphones Samsung. Autant dire que l'offre est tout simplement immanquable !Maintenant que vous savez tout de l'offre Fnac, voyons ce que ce Samsung Galaxy S10e a dans le ventre ! Rappelons que ce bon plan propose le smartphone en trois coloris.Dernier smartphone du constructeur coréen, le Galaxy S10e est le plus petit des trois Samsung Galaxy S10 avec son écran de 5.8 pouces. L'écran infinity Full HD n'est entamé que par la caméra avant grâce au capteur d'empreintes digitales latéral et au déverrouillage en reconnaissance faciale.Le Samsung Galaxy S10 est construit avec la résistance et la longévité en tête: un verre Gorilla Glass 6 qui résiste aux rayures et une batterie 3100mAh qui tient plusieurs jours. La batterie du Galaxy S10e peut aussi se recharger sans fil et charger d'autres appareils compatibles sans fil. Bien-sûr il intègre aussi l'intelligence artificielle Bixby qui vous aide au quotidien, analyse votre routine et vous fait des suggestions.L'appareil photo du Samsung Galaxy S10e compte deux capteurs dont un ultra grand angle 16MP et un autre capteur 12MP à l'ouverture f/2.2. Ces caractéristiques permettent d'obtenir des clichés très corrects en basse luminosité avec une stabilisation optique intelligente qui permet d'améliorer la netteté. En faible lumière, l'appareil photo cumule plusieurs images pour vous donner un résultat lumineux sans flou. Un assistant intégré vous aide au cadrage. Le capteur ultra grand angle vous permet de recréer des scènes ultra-profonde au cadrage presque panoramique sans déformation des sujets. Vos panoramas sont plus grands et plus impressionnants.Cumulez les offres et promotions pour obtenir ce smartphone à moins de 500€ à la Fnac. La livraison est gratuite et Fnac annonce une politique de retour "satisfait ou remboursé". Un bon plan une nouvelle fois déniché par la team Clubic !