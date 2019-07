🔥 Fnac Day : Aspirateur robot iRobot Roomba 980 à 499€ au lieu de 699€

200 euros de remise immédiate pour le Fnac Day

iRobot Roomba 980 : ses caractéristiques

Retrouvez tous les bons plans Fnac pour lesC'est donc sur le site de la Fnac qu'il faudra se rendre pour acquérir l'aspirateur robot Roomba 980 de iRobot à 499€ ; soit 200 euros de moins par rapport son prix initial. L'offre promotionnelle étant inscrite à l'occasion du Fnac Day, nous ignorons la date de fin de cette dernière. Il est donc conseillé de ne pas tarder pour acheter l'appareil.À propos des frais de port, ceux-ci sont offerts si la livraison à domicile ou en magasin a été choisie.Après avoir évoqué l'offre, passons désormais aux caractéristiques de l'aspirateur robot. Le Roomba 980 vous permet de nettoyer les sols dans tout votre foyer en appuyant simplement sur un bouton. Grâce une application, il est possible de programmer le nettoyage lorsque vous êtes absent(e).L'aspirateur robot Roomba 980 utilise une puissance d'aspiration jusqu'à 10 fois supérieure pour éliminer la poussière, la saleté et les poils d'animaux incrustés dans vos sols. Il retourne automatiquement se recharger sur sa base lorsque sa batterie est faible, se recharge et repart nettoyer là où il s'était arrêté.Le Roomba 980 dispose d'une batterie li-ion, d'une autonomie de 2 heures (pour un temps de charge de 3 heures) et d'un réservoir de 0,605 litre. Il est fourni avec un filtre, une brosse latérale, un cordon d'alimentation et un manuel d'utilisation.