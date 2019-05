⚡ Bon plan : Casque Bluetooth Sony WH-1000XM3 à 339€ au lieu de 349€

Le son haute fidélité dans le plus grand des calmes

À lire aussi : Casque bluetooth : notre comparatif



Un produit d'exception pour les amoureux de musique

Le WH-1000XM3 de Sony est une petite merveille de technologie. Le casque a été salué mondialement pour son rendu sonore, très équilibré et adapté à tous les styles de musique, mais également pour son système de réduction de bruit active.Ce dispositif vous isole littéralement du monde extérieur pour ne profiter que de vos albums, sans être perturbé par des nuisances extérieures. Mais il n'oublie pas que vous devez parfois prêter un peu plus attention aux gens qui vous parlent et vous permet de couper le dispositif en simplement poser votre main sur l'écouteur droit. On n'a pas trouvé plus pratique.L'appareil est évidemment sans-fil et se connecte en Bluetooth à vos appareils mobiles. Il intègre également un câble jack si besoin et se charge en USB-C. Son autonomie est de près de 40H d'écoute avec une seule charge, de quoi assurer un Paris-New-York en toute quiétude.Ce casque signé Sony est presque parfait (nous l'avions d'ailleurs testé il y a quelques semaines) et le site belge de la Fnac propose aujourd'hui une réduction sur le WH-1000XM3, vendu à 339€ durant quelques jours seulement.Plus deClubic :