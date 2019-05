⚡ Bon plan : Pack drone Parrot bebop 2 blanc + batterie à 259,99€ au lieu de 359,98‬€ + 30€ de bon d'achat

Un drone à la pointe de la technologie

La foire aux réductions

Nous allons commencer par décrire rapidement cevendu par la Fnac . Au niveau de ses caractéristiques, il affiche une légèreté considérable avec un poids de seulement 500 grammes. De plus, son design aérodynamique et son aspect compact vous permettront de le transporter facilement. Sa construction lui permet aussi d'atteindre une vitesse de 60 km/h en horizontal et de 21 km/h en vertical. Il peut arriver à ces vitesses en seulement 14 secondes sans la moindre perte de qualité au niveau de vos images.Pour le reste, il embarque un GPS dernière génération, une structure renforcée PA12 en fibre de verre et des hélices flexibles qui se bloqueront au moindre contact. Pour ce qui est de la qualité d'image, la résolution vidéo peut grimper jusqu'à 1920 x 1080 en 30 fps et pour ce qui est des photos, elles afficheront une définition de 4096 x 3072 pixels. Vous devrez passer par votre smartphone ou votre tablette (iOS comme Android) pour contrôler le drone.Passons maintenant à la promotion en elle-même.. Ainsi, une fois les deux articles sélectionnés, une remise de 99,99€ sera appliquée (soit le prix de la batterie et une réduction de -40€ valable jusqu'au 27 mai). Ainsi,. Mais ce n'est pas terminé !Actuellement, sur une large gamme de produits, la Fnac offre des bons d'achat de 15€ tous les 100€ d'achat. Pour cela, vous devez posséder un abonnement Fnac + dont les 30 premiers jours sont offerts (puis 49€ par an). Ainsi, avec cet achat de 259,99€,. Vous pourrez ensuite utiliser cette somme pour passer d'autres commandes en ligne.