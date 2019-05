⚡ Astuce Fnac : Xbox one X à 499,99€ + 75€ de bon d'achat sur la carte Fnac

La Fnac vous régale

Une cuillère pour maman...

Déjà, c'est bien sur la Fnac qu'il faudra vous rendre pour que cette astuce puisse fonctionner. Autre prérequis, il est nécessaire de posséder unepour bénéficier de cet avantage. Si l'abonnement à l'année coûte 49€, sachez que les 30 premiers jours sont offerts. Vous pouvez donc activer votre période essai sans débourser le moindre centime. Maintenant, entrons dans les détails de l'offre.Actuellement, sur plusieurs produits vendus chez la Fnac,. Précisons tout de même qu'il ne s'agit pas d'une remise mais bien d'un avoir crédité sur votre carte Fnac +. Vous pourrez ensuite vous servir de ce montant pour acheter d'autres articles. Puisque laest vendue à 499,99€, vous aurez droit à 60€ de bon d'achat... mais il est possible de faire mieux.Même s'il ne s'agit pas d'un produit très high-tech, nous vous conseillons d'ajouter uned'une valeur de 1,19€. Ainsi, votre total avec la console de Microsoft passera à 501,18€ et vous passerez donc un palier supplémentaire de 100€, vous permettant donc d'obtenir non plus 60€ mais 75€ de bon d'achat sur votre compte Fnac +. Voilà qui est bien plus rentable.Terminons en mentionnant le fait que le pack Xbox One X comprend uniquement la console avec une manette, un câble HDMI, 14 jours offerts au Xbox Live Gold et 1 mois d'essai au service Xbox Game Pass. Cette version de la machine de Microsoft vous permettra de faire tourner un bon nombre de jeux en 4K.