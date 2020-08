Solde Fnac : un clavier Gaming Razer Ornata Chroma à moins 30%

Pour les gamers assidus, Razer a mis au point le clavier PC Ornata Chroma qui allie confort et performance pour remporter la partie ! Prenez l’avantage dans vos jeux avec un clavier au toucher rapide et précis.

Compatible Mac et PC, ce clavier a été conçu autour de la technologie Meca-membrane de Razer qui permet d’obtenir le toucher d’un clavier tactile et la précision d’un clavier mécanique. Le meilleur des deux technologies auquel s’ajoutent des touches mi-hauteurs pour encore plus de précision et de rapidité.

10 touches peuvent utilisées simultanément avec fonction Anti Ghosting pour éviter les mauvaises manipulations en pleine partie.