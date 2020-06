Offre flash : le pack Xbox One X 1 To Edition Limitée Cyberpunk 2077 à prix choc

Alerte super bon plan à la Fnac ! Le pack Xbox One X 1 To édition limitée Cyberpunk 2077 est sous les 300 euros sur le site de l'enseigne française. Une bonne affaire à saisir tout de suite !

Actuellement, les clients Fnac bénéficient d'une remise de 40% sur l'achat du pack Xbox One X édition limitée Cyberpunk 2077.



Commercialisé à 499,99 euros, ce pack limité à 45 000 exemplaires fait l'objet d'une grosse baisse de prix et voit son tarif chuter à 299,99 euros.



Cette belle remise de 200 euros est valable jusqu'au dimanche 21 juin 2020 inclus et ce, dans la limite des stocks disponibles.



Pour information, la livraison à domicile ou en magasin Fnac est gratuite pour toute commande du pack.