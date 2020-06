100€ de réduction sur le pack Xiaomi Mi Note 10 + écouteurs Xiaomi Mi True Wireless

Disponible dans un joli coloris noir, le Xiaomi MI Note 10 est un smartphone doté d'un écran incurvé AMOLED Full HD+ de 6,47 pouces (définition 2340 x 1080 pixels), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 730G, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 5260 mAh avec charge rapide 30W et du système d'exploitation mobile Android.

Du côté de l'APN, on retrouvera un quintuple capteur de 108 MP (1/1,33 pouce) + 12 MP (1/2,6 pouce objectif) + 8 MP (1/3,6 pouce) + 20 MP (1/2,8 pouce) + 2 MP ainsi qu'une caméra en façade de 32 MP.