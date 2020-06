French Days : Philips Hue Play Noir + Lampe nomade connectée à prix cassé

Vous pouvez varier l'intensité lumineuse, pour une ambiance plus forte ou plus tamisée, mais également jouer sur les différentes couleurs parmi les différentes nuances prévues pour créer une lumière en accord avec vos envies du moment. Il est également possible de créer des scénarios pour simuler un coucher de soleil traversant votre pièce en jouant sur la couleur des deux lampes.

Quand on parle de lumière connectée, la marque Philips Hue s'impose naturellement comme l'une si ce n'est la référence du secteur. Le constructeur connu pour ses ampoules connectées propose une gamme complète d'équipements pour modifier en profondeur l'atmosphère et l'ambiance de sa maison.

La Philips Hue Go est quant à elle une petite lampe de chevet ou à poser sur un meuble pour donner plus de lumière encore à votre pièce. Elle vous permet, de par son format, de créer une ambiance plus intime et s'accorde parfaitement aux deux Philips Hue Play. Ce point lumineux supplémentaire vous permet de mettre l'accent sur un élément particulier de votre maison pour une ambiance qui ne ressemble qu'à vous.