French Days 2020 : 5 belles promotions high-tech de la Fnac

Le coup d'envoi des French Days 2020 a été donné aujourd'hui ! L'occasion de profiter de promos en pagaille sur de nombreux sites e-commerce. Parmi eux, la Fnac s'est mise au diapason de cet événement national, avec des réductions alléchantes sur quelques excellents produits high-tech.

Profitez au maximum des French Days sur Fnac.com

Les French Days représentent un équivalent français du Black Friday américain. En cette période de promotions massives, les sites e-commerce décident donc de vous proposer les meilleurs prix sur un grand nombre d'articles. Mais comment s'y retrouver dans cet océan de produits soldés ? La team Clubic Bons Plans vous a mâché le travail, en parcourant le catalogue high-tech des e-commerçants, à la recherche des meilleures pépites. Et l'exploration a été fructueuse, puisque nous revenons avec une sélection de 5 trouvailles à ne pas manquer sur Fnac.com. Au programme : smartphone, montre connectée et accessoires audio, par des constructeurs tels que Jabra, JBL, Google, ou encore Apple.

5 produits signés Apple, Google, JBL et Jabra à prix réduit

Mettons fin à ce suspense haletant en détaillant les bonnes affaires proposées par la Fnac. Et on commence très fort, avec un smartphone tout récent…

On démarre en effet avec le Pixel 4 de Google, sorti en octobre dernier. Côté hardware, l'appareil possède notamment un processeur Snapdragon 855 et 6 Go de RAM, qui lui assurent des performances de haute qualité. Mais c'est surtout sur la capture d'images que le téléphone impressionne. Avec ses capteurs de 16 et 12 mégapixels à l'arrière, et de 8 mégapixels à l'avant, vous pourrez prendre des photos toujours impeccables. Et les contempler sur son écran OLED lumineux de 5,7 pouces.

Dans sa version dotée de 64 Go d'espace de stockage, le Google Pixel 4 est disponible à 549 € sur le site de la Fnac, au lieu de 599 € en temps normal. L'occasion idéale pour céder à la tentation !

Passons ensuite à l'excellent casque sans fil Jabra Elite 85h, que nous avions testé l'an dernier, peu de temps après sa sortie. Cet accessoire audio pourra rapidement devenir votre compagnon idéal lorsque vous écoutez de la musique. Il est en effet doté d'une technologie de suppression active de bruit, qui vous offrira une expérience sonore parfaitement immersive. Grâce à ses microphones embarqués, il vous permettra également de passer des appels, en restituant fidèlement votre voix à vos interlocuteurs. Et l'équipement ne vous abandonnera pas de sitôt : son autonomie s'étend jusqu'à 36 heures ! Pour les French Days, le site de la Fnac propose une remise de 28 % sur le prix du casque Bluetooth Jabra Elite 85h. Vous pouvez donc vous le procurer à seulement 179,99 € !

Poursuivons avec un incontournable du marché des wearables : l'Apple Watch Series 3. La montre connectée constitue le complément parfait à votre iPhone. En effet, elle vous offre toute la technologie de la marque à la pomme, concentrée dans un petit dispositif vous suivant partout, à votre poignet. Vous pouvez ainsi passer facilement des appels, lire vos messages, ou encore donner des consignes orales, grâce à l'assistant vocal Siri. Mais l'appareil pourra également suivre votre activité physique, à l'aide d'une batterie de capteurs (cardiofréquencemètre, accéléromètre, altimètre…). La Fnac vous propose un bon plan intéressant sur l'Apple Watch Series 3, à l'occasion des French Days 2020. Il s'agit d'un rabais de 30 € sur le tarif ordinaire, qui fait tomber le prix sous les 200 €, à 199,99 €, pour être précis.

Le produit suivant fera plaisir à ceux qui aiment écouter de la musique à plusieurs. Car l'enceinte portable Bluetooth Xtreme de JBL offre de nombreuses heures d'écoute, grâce à sa batterie de 10 000 mAh. Et côté son, vous serez servi(e), puisque l'accessoire restitue un son puissant, via ses quatre haut-parleurs actifs. Et vous aurez même la possibilité de l'utiliser au bord d'une piscine, sans crainte de l'endommager, étant donné que l'équipement résiste aux projections d'eau. Enfin, il comporte une fonction « mains libres », pour passer des appels en profitant d'une réduction du bruit et de l'écho. Pour ce bon plan, Fnac.com ne ménage pas ses efforts, avec une remise de 50 € sur le tarif habituel. L'enceinte Bluetooth JBL Xtreme est donc disponible à seulement 149,99 € !