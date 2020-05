Portal from Facebook : toute la gamme d'objets connectées Facebook en promo chez Fnac

Coup de projecteur aujourd’hui sur la gamme Portal, les appareils connectés développés par Facebook. Jusqu’au 7 juin, Fnac vous propose de belles réductions sur l’ensemble de la gamme.

Facebook n’est plus qu’un simple réseau social. Le groupe de Mark Zuckerberg possède Messenger et WhatsApp, soit les deux plus grandes messageries instantannées de la planète. Avec Portal, Facebook souhaite proposer un nouveau moyen plus agréable de communiquer avec ses proches depuis la maison sous la forme d'écrans ou de caméras connectés. Voyons en détail les différents membres de la famille Portal et leurs avantages.

Portal from Facebook, l'assistant vocal pour toute la famille

Portal from Facebook se décline en deux types d'appareils pour la maison. D'un côté, les différents écrans connectés et de l'autre, une caméra qui se branche au téléviseur pour afficher la vidéo de vos contacts sur le plus grand écran de la maison.

Les différents matériels intégrent tous une caméra et plusieurs micros. Ils peuvent être désactivés électroniquement par un bouton dédié sur l'appareil. Un assistant vocal, en l'occurence Alexa, permet de contrôler les appareils à la voix, en plus de l'interface tactile et de la télécommande pour la caméra Portal TV. Les appareils peuvent gérer jusqu'à quatre comptes pour que chaque membre de la famille retrouvent leurs listes d'amis. Pour obtenir le cadre le plus précis, Portal reconnait automatiquement votre visage et zoome et dézoome automatiquement l'image si vous bougez dans la pièce. Vous pouvez vous lever ou marcher en plein appel, Portal suivra vos déplacements.

Des appels vidéo intelligents via WhatsApp et Messenger

Grâce à son accès à l'ensemble de vos contacts WhatsApp et Messenger, Portal from Facebook vous permet très simplement de lancer des appels vidéos intelligents avec tous vos proches, vous donnant l’impression d’être dans la même pièce que vos proches, même si vous êtes à des kilomètres.

Enfin, les appareils embarquent quelques applications supplémentaires comme un navigateur web, Spotify et quelques jeux.

La gamme Portal from Facebook en promo chez Fnac

Comme vous l'aurez compris, jusqu'au 7 juin prochain, la Fnac propose des prix très intéressants sur toute la gamme Portal from Facebook. Voici une sélection des meilleures promotions

L'écran connecté Portal from Facebook 10 pouces

On commence cette sélection avec le Portal 10 pouces, le premier appareil sorti par la marque. Disponible en noir ou en blanc, il peut se positionner en mode paysage ou portrait, même en cours d'appel, selon que vous êtes seuls ou plusieurs dans la pièce.

Cet assistant du quotidien intègre une caméra 13 mégapixels avec un champ de 114°, quatre micros pour vous entendre parfaitement, et des haut-parleurs à l'avant et à l'arrière pour le rendu audio.

Portal from Facebook dans sa version Mini (8 pouces)

Deuxième appareil proposé par Facebook, le Portal mais cette fois dans sa version 8 pouces, là encore en noir ou en blanc. Plus compacte, elle sera bien plus à l'aise dans une cuisine ou une chambre à coucher pour joindre ses proches où que vous vous trouviez.

La fiche technique, mis à part l'écran, reste la même que la version de 10 pouces, avec une caméra similaire de 13 mégapixels, le même nombre de micros et de haut-parleurs et le système de suivi du visage et de recadrage automatique.

Portal + from Facebook et ses 15,6 pouces !

Le Portal+ offre lui un immense écran de 15,6 pouces posé sur un pied noir ou blanc selon vos goûts et votre décoration d'intérieur. Ce dernier intègre les haut-parleurs offrant un son amélioré et permettant de le faire pivoter en mode portrait ou paysage.

La caméra de 12,5 mégapixels offre ici un champ de vision de 140° pour vous suivre encore plus loin dans vos déplacements. Vous pouvez faire la cuisine en toute tranquilité, Portal suit vos différents mouvements. L'appareil permet, comme l'ensemble de la gamme Portal, d'utiliser les différents filtres et effets pour amuser la galerie lors de vos appels vidéo sur Messenger et WhatsApp.

Portal TV from Facebook

Enfin Portal TV utilise tout simplement votre téléviseur en tant qu'écran. Elle se raccorde en HDMI et s'installe au dessus ou en dessous de la télé. Pour naviguer dans l'interface, Facebook fournit en plus d'un assistant vocal une télécommande, de la même manière que n'importe quelle box TV.

La caméra de 12,5 mégapixels possède un champ de vision de 120° et est accompagnée de huit micros qui permettent d'isoler votre voix et de limiter les sons extérieurs et les bruits parasites. Un cache physique permet de masquer la caméra et de couper les micros une fois que l'appareil n'est plus utilisé. Efficace pour ne plus craindre d'écoutes non désirées de vos conversations privées.

La gamme Portal from Facebook est en réduction jusqu'à -33%. Rendez-vous sans plus tarder sur le site de la Fnac pour profiter de ces remises et révolutionner la manière dont vous communiquez avec les personnes qui vous sont chères.