Le Samsung Galaxy S10+ 128 Go à un excellent prix ce weekend chez Fnac

Passons désormais aux caractéristiques du Samsung Galaxy S10+.

Le smartphone du géant coréen (disponible en Vert Prisme comme nous l'énonçions plus haut) est équipé d'un écran Intinity Super AMOLED incurvé de 6,4 pouces à résolution Quad HD+ de 1440 x 3040 pixels, d'un triple capteur photo de 12+12+16 MP avec Intelligence Artificielle, d'un processeur à huit coeurs cadencé à 2,8 GHz, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible à 512 Go par carte microSD), d'une batterie de 4 100 mAh et du système d'exploitation mobile Android 9 Pie (avec une surcouche Samsung ONE UI).

Le Galaxy S10+ possède l'indice d'étanchéité IP68, ce qui permet d'être résistant à la poussière ainsi qu’à l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur et pendant une durée 30 minutes.