Vente flash : un Chromebook Asus 14" à 300€ moins cher chez Fnac

Le principal atout de ce Chromebook Asus est son écran tactile en Full HD de 14 pouces qui dispose d'une résolution maximale de 1920 x 1080 pixels.

À propos de ses autres points forts, le PC portable disponible dans un coloris argenté est équipé d'un processeur Intel Core i5-8200Y, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go en eMMC, d'une carte graphique Intel HD Graphics et d'un clavier AZERTY rétro-éclairé.

On notera également la présence d'un lecteur de cartes mémoire microSD, d'un port USB 3.1 Type A, de 2 ports USB 3.1 Type C et d'une prise casque/micro.