Réduction folle sur le Xiaomi 12X ! Ne loupez pas cette offre !

Alors que renferme le Xiaomi 12X ? Déjà, il bénéficie d'un somptueux écran AMOLED 6,28 pouces parfaitement calibré. À cet excellent point vient s'ajouter un processeur Snapdragon 870 associé à 8 Go de RAM et à une mémoire interne de 256 Go. La compatibilité 5G est donc de mise. Une telle configuration vous permettra également de profiter des jeux les plus récents. Les graphismes seront somptueux et aucun ralentissement ne viendra gâcher votre expérience.

Comme si cela ne suffisait pas, la caméra grand-angle de 50 MP sera en mesure de capturer de somptueuses photos de jour comme de nuit. L'autonomie de la batterie fait elle aussi des merveilles puisque le Xiaomi 12X est capable de tenir jusqu'à deux journées complètes avant de manquer d'énergie. La recharge se fera même en un rien de temps.

Bref, grâce à son design compact, à ses caractéristiques techniques de haute volée et à son endurance redoutable, le Xiaomi 12X est un téléphone qui répondra à tous vos besoins sans la moindre concession. Malgré son tarif de milieu de gamme, le mobile de la marque chinoise n'a rien à envier aux smartphones les plus performants du moment.