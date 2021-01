Les excellents écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds à moins de 80€

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, faisons désormais un focus sur sur les principales caractéristiques des Galaxy Buds.

Les écouteurs de Samsung qui sont de type intra-auriculaire disposent d'un son signature AKG et embarquent surtout une bonne tenue dans l'oreille.

On notera essentiellement une bonne autonomie de 6 heures d'écoute (7 heures supplémentaires grâce au boîtier de charge fourni), la technologie Bluetooth 5.0 et la résistance aux éclaboussures et à la transpiration.

Un déplacement urgent ? Grâce à 15 minutes de recharge, il est possible d'avoir 100 minutes d'écoute.