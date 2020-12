L'ultrabook Huawei Matebook X 13 à prix cassé chez Fnac et Darty

Voilà un bon plan comme nous les aimons ! Darty et Fnac casse le prix du PC ultraportable Matebook X 13“ de chez Huawei en le proposant à moins de 1 000 € au lieu de près de 1 500 €. De plus, une housse en cuir est offerte en exclusivité chez ses deux marchands en ligne.

Le Matebook X embarque un processeur Intel Core i5 de dernière génération fonctionnant à 1,6 GHz (mode turbo jusqu’à 4,2 GHz) disposant de 6 Mo de mémoire cache. Il est épaulé par 16 Go de mémoire vive et d’un disque SSD 512 Go NVMe M.2.

Ce portable compact et léger embarque un écran 13“ tactile multipoint 3K offrant une résolution de 3000 x 2000 pixels, sont quasiment de l’UltraHD. La qualité d’affichage est au rendez-vous avec une précision impressionnante.