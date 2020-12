Le Huawei P40 à prix cassé avec une montre connectée chez Fnac/Darty

Le Huawei P40 n'est pas équipé des services de Google mais il est doté du système EMUI 10.1 basé sur Android 10.

À propos de ses caractéristiques, le P40 dispose d'un écran OLED Full HD+ de 6,1 pouces (définition 2340 x 1080p, 422ppi), d'un processeur Kirin 990 5G, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 128 Go (extensible jusqu'à 256 Go) et d'une batterie 3 800 mAh (compatible recharge rapide jusqu'à 22,5 W en filaire).



Concernant l'APN, on retrouve triple capteur arrière de 50 MP + 8 MP + 16 MP et un capteur avant de 32 MP.