Besoin d'un nouvel écran pas cher ? Darty propose un JVC 24" à moins¨de 100€

C’est une réduction de 33 % qui vient de faire passer le prix du moniteur PC de JVC sous la barre des 100 €. Vous allez pouvoir vous offrir un écran de 24“ pour seulement 99,99 € et profiter d’une grande surface d’affichage pour travailler dans un plus grand confort.

Cet écran au design proche d’une TV de salon avec son design élégant et ses bordures fines dispose d’une dalle de 23,8“ offrant une résolution de 1920 x 1080 pixels. Cette dalle reçoit un traitement IPS pour réduire la fatigue des yeux. Ses angles de visions à l’horizontale et à la verticale sont de 178°.

S’il offre un très bon contraste et une bonne luminosité, cet écran se destine plus à un travail bureautique et au surf sur Internet qu’aux jeux vidéo. Son temps de réponse est de 5 ms et son taux de rafraichissement est de 60 Hz.