Besoin d'un nouveau PC ? L'ultraportable Lenovo Ideapad 3 est à moins de 500€ sur Darty

Pour découvrir cette bonne affaire, nous sommes allés chez Darty. En utilisant le code qui va suivre, vous recevrez un montant de 45€ sous la forme d'une carte cadeau à utiliser ultérieurement : DARTY15. La livraison à domicile et le retrait en magasin via le " click and collect" sont offerts. La livraison express est gratuite pour les adhérents Darty+ (essai de 30 jours puis 49€/an). Les retours sont étendus jusqu'au 31 janvier 2021. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Cet ordinateur portable Lenovo Ideapad 3 est doté d'un écran 15,6 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Il possède un processeur AMD Ryzen 7-3700U à 2,3 GHz, une carte graphique AMD Radeon RX Vega 10, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 1 To via un disque dur couplé à un SSD de 128 Go. Le système d'exploitation Windows 10 est de la partie.

Le PC est donc taillé pour effectuer du multitâche sans aucun ralentissement. Il est également parfait pour le divertissement et vous permettra de tester quelques jeux vidéo dans de bonnes conditions.