L'enceinte connectée Google Nest Mini à un excellent prix

Sortie il y a un an en même temps que la Hub Max, la Nest Mini de Google est une enceinte qui idéale pour les différentes tâches quotidiennes.



On pourra ainsi baisser la lumière, couper la télévision et monter la température par simple commande vocale grâce au Google assistant. Comme vous l'aurez compris, l'enceinte fonctionne avec des appareils connectés comme les systèmes d'éclairage, les thermostats, ou encore les téléviseurs.