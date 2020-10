Un pack Acer Chromebook 14’’ avec une souris et une housse pour moins de 400€

Vous l'avez compris, nous sommes chez Darty pour les besoins de cette bonne affaire. L'enseigne française effectuera la livraison standard à domicile gratuitement. La commande peut aussi être retirée en magasin. De son côté, la livraison express est facturée à hauteur de 4,99€. Pour en profiter sans frais supplémentaires, activez votre essai de 30 jours à Darty+ (puis 49€/an). Enfin, le client a 15 jours pour changer d'avis et la garantie est valable pendant deux ans.

Commençons avec ce Chromebook signé Acer qui est pourvu d'un écran 14 pouces avec une définition Full HD. Au niveau de la configuration de cette machine, nous retrouvons un processeur Intel Celeron N3350 cadencé jusqu'à 2,4 GHz. 8 Go de RAM sont de la partie avec 64 Go de mémoire interne et le système d'exploitation Chrome OS.

C'est donc une machine pensée pour naviguer sur internet et travailler. Inutile d'essayer de lancer des jeux vidéo gourmands en ressources avec cet appareil.