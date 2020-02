Ecran Gamer Incurvé ViewSonic à 149,99€ au lieu de 199,99€ grâce aux soldes Darty

50 euros de réduction pour cet écran

Écran 144 Hz

Habituellement vendu au prix de 199,99 euros, le moniteur de marque ViewSonic et de modèle VX2458-C-MHD est actuellement disponible pour seulement 149,99 euros chez Darty., soit une baisse de 50 euros. La livraison à domicile, le retrait en relais colis et le retrait en magasin sont gratuits. Pour une livraison express, le tarif est de 4,99 euros en relais et de 9,99 euros à domicile.Le moniteur VX2458-C-MHD de ViewSonic est équipé d'une dalle de 24 pouces avec définition Full HD 1080 pixels. Il se démarque par le support d'une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, pour un affichage ultra fluide pour la navigation web ou en jeu. Toujours pour le gaming, l'appareil propose un temps de réponse de 1 ms, indispensable pour les utilisateurs les plus exigeants. On retrouve aussi un contraste dynamique de 80 000 000:1, la technologie Wide Color Gamut, un filtre anti lumière bleue ainsi qu'une fonctionnalité pour éviter l'effet de scintillement et la fatigue oculaire.Le son est géré par 2 haut-parleurs de 3W. L 'écran dispose aussi d'une prise casque. Niveau connectique, ViewSonic a intégré un port HDMI, un Display Port et un DVI.N'hésitez pas à jeter un œil à notre comparatif des meilleurs écrans PC gaming afin de trouver le modèle qui vous convient le mieux.