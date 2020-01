Soldes Darty : meilleur prix pour le Huawei P20 Pro 128 Go à 349€ au lieu de 499€

Le Huawei P20 Pro sous la barre des 350 euros

Réalisez de superbes photos avec le P20 Pro

La Team Clubic Bons Plans vous invite à vous diriger vers le site Darty où l'enseigne française de high-tech propose actuellement une promotion intéressante sur l'achat du P20 Pro.À base commercialisé à 499 euros, le smartphone de chez Huawei voit son prix baisser à 349 euros ; ce qui fait une économie réalisée de 150 euros. Pas mal, non ?!Pour les frais de port, ils sont offerts sur 3 types de livraison : relais colis, à domicile et en magasin Darty.Le P20 Pro est avant tout un smartphone équipé d'un écran Full HD+ tactile de 6,1 pouces (avec une résolution de 2240 x 1080 pixels), d'un processeur octo-coeur Kirin 970, de 6 Go de mémoire vive et d'un espace de stockage de 128 Go.Avec le téléphone du constructeur Huawei, vous avez la possibilité de réaliser de superbes photos . Le P20 Pro embarque en effet un triple appareil photo arrière, conçu avec Leica et composé d'un capteur de 40 Mégapixels + 20 Mégapixels + 8 Mégapixels f/1.6.Enfin, l'appareil est fourni avec un chargeur, un câble USB, un kit mains libres et outil d'éjection de la carte SIM.