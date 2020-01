SSD externe Ortial 480 Go en solde chez Darty à moins de 100€ !

Baisse de prix sur ce SSD externe Ortial

Pratique et rapide

Le bon plan est disponible sur le site de Darty. L'on y trouve le SSD Externe Ortial de 480 Go et SATA 3 2,5" au tarif de 99,90 euros, alors que le prix barré est de 159,90 euros. Une belle affaire pour ce périphérique de stockage donc, même s'il faut prendre en compte qu'il y a des frais de livraison à payer : comptez 8 euros pour que le colis soit transporté chez vous. Le revendeur est très bien noté, pas d'inquiétude à avoir à cet égard.Ce SSD externe permet d'enregistrer rapidement des fichiers à des fins de stockage. Fini d'attendre un temps qui semble infini pour transférer tous ces Go de photos, vidéos, jeux, musique et documents comme avec nos bons vieux HDD, place à la vitesse. Et avec un espace de 480 Go, il y a de quoi faire. Il est aussi possible d'installer des jeux et des applications, qu'on peut alors lancer depuis un ordinateur sur lequel est branché le SSD. Pratique si votre PC n'a plus de place pour le stockage ou si vous changez régulièrement de machine. Rappelons également que les SSD consomment moins d'énergie et sont plus silencieux que les autres types de disques durs.Vous pouvez également jeter un œil sur notre comparatif des meilleurs SSD externes si vous recherchez un disque dur avec d'autres caractéristiques. En attendant, cette proposition d'Ortial propose clairement un bon rapport qualité-prix.