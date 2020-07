La tablette Samsung Galaxy Tab A à très bon prix pendant les soldes chez Darty

La Samsung Galaxy Tab A est un modèle pensé par le constructeur sud-coréen pour le grand public, qui souhaite profiter de ses contenus et de ses vidéos en mobilité ou bien au chaud au fond de son canapé. Pour ce faire, il a intégré un écran de 10 pouces Full HD qui offre un très bon rendu visuel et une belle luminosité.

Pour stocker l'ensemble de vos photos, vidéos et applications, 32 Go de stockage sont intégrés à l'appareil. C'est bien mais pas suffisant pour les utilisateurs les plus avancés ou pour toute une famille qui se partage l'appareil grâce au mode multisessions. C'est pourquoi Samsung offre la possibilité d'étendre le stockage grâce au port Micro SD. Wi-Fi ac et Bluetooth 5 sont également au rendez-vous pour la connectivité, ainsi qu'un port USB 3 pour y raccorder un disque dur ou une clé USB.

La batterie de la Samsung Galaxy Tab A est de 6150 mAh et propose une autonomie de plusieurs jours pour une utilisation moyenne composée d'un peu de navigation web, de la consultation de quelques vidéos et d'un peu de jeu vidéo chaque jour.