Cdiscount : Le top 6 des mega promo Samsung

Samsung est également l'un des leaders mondiaux du monde du téléviseur et le prouve une nouvelle fois avec cet écran QLED de 65 pouces. Le modèle est compatible avec le standard HDR et HDR10+, en plus d'une résolution 4K qui vous permet de profiter d'images détaillées, notamment dans les programmes adaptés sur les plateformes de streaming ou en Blu-Ray.

Son design ultra-fin et ses bordures d'écran quasiment invisibles à l'oeil nu vous immergent dans vos programmes, vos matchs ou encore vos séries et films comme jamais auparavant. Le QLED vous offre également une expérience proche du cinéma avec des contrastes plus prononcés et des couleurs plus vives. La télécommande enfin est solaire, pour se recharger automatiquement lorsque vous ne l'utilisez plus.