Xbox Series X : la console avec une manette et un casque dans un pack à prix choc

La Series X est la dernière console de Microsoft en date. Il s'agit de la version dotée d'un lecteur blu-ray et d'un SSD de 1 To et elle est en vente habituellement à 499,99€. Aujourd'hui Cdiscount propose un pack dans lequel vous pouvez également retrouver une deuxième manette, blanche cette fois, ainsi qu'un casque. Ce sont deux produits officiels qui font que le tout est à 619,99€.

L'un des gros avantages de la Xbox Series X est la présence du SSD qui fait que les jeux se lancent sans temps de chargement pour être parcourus sans interruption. Le SSD fait 1 To et la console possède un slot pour accueillir une extension de mémoire officielle, si jamais vous n'avez pas assez de place. Et elle a un autre atout pour elle : le Xbox Game Pass.