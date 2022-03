Avec ce code promo, le processeur AMD Ryzen 9 5950X est encore plus accessible

Ce processeur 7 nm mouline tout bonnement à 3,4 GHz et peut même être poussé à 4,9 GHz en mode Turbo. Et en plus, vous pouvez encore l'overclocker si tel est votre désir. Autre grand avantage, il se montre plutôt peu gourmand en énergie comparativement à ses performances et chauffe assez modérément. En somme, le processeur AMD Ryzen 9 5950X obtient ainsi un excellent 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant .