La Nintendo Switch avec le jeu Cerebrale Academie à prix choc

La Nintendo Switch, fut-il encore utile de la présenter, est la dernière console en date de Nintendo. Elle a la particularité de pouvoir être utilisée de plusieurs façons différentes. Tout d'abord elle peut être reliée à votre TV via son dock qui fait également office de station de charge.

Vous pouvez aussi la sortir de celui-ci pour y jouer en mode nomade avec les joy-cons clipsés à l'écran, en mode Game Boy à l'ancienne. Mais il est aussi possible de détacher les joy-cons, de poser l'écran sur une table et de jouer comme ça, seul ou à plusieurs.

Et ça tombe bien car Cérébrale Académie est un jeu pensé pour être joué partout et à plusieurs. Dans ce titre vous créez votre avatar et participez ensuite à une série de mini-jeux qui fait travailler l'observation, la logique, les maths, etc. En fonction de vos résultats vous gagnez des points et des médailles. Et aussi des éléments vestimentaires pour votre petit personnage.

Il est possible de jouer seul mais c'est à plusieurs qu'il est plus marrant. À deux notamment, l'écran se scinde et chaque joueur est de part et d'autre de la console (en mode nomade). Il faut alors s'affronter sur des mini-jeux aléatoires et le premier à 100 points remporte le duel. Il est possible de jouer jusqu'à 4 joueurs en tout, pour toujours plus de fun.