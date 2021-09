La célèbre trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter Essential chute à son prix le plus bas pour la rentrée

Dévoilée en même temps que les modèles Scooter 1S et Pro 2 durant l'été 2020, la Xiaomi Mi Essential est idéale pour circuler dans les grandes villes ou pour effectuer de courts trajets.

Fournie avec un antivol, la trottinette électrique de la marque chinoise est notamment équipée d'une batterie 36 volts qui permet à l'engin d'avoir une autonomie pouvant aller jusqu'à 20 kilomètres. Elle est aussi dotée de deux pneus gonflables de 8,5 pouces et d'un écran LCD.



La Mi Scooter Essential qui affiche un poids à vide de 12 kilos peut supporter une charge maximale de 100 kilos et dispose d'un moteur d'une puissance de 250 watts. Elle embarque une vitesse maximale de 20 km/h.

Pour terminer, on notera la présence de la technologie sans fil Bluetooth et de l'application Mi Home. L'application en question permet la vérification en temps réel de la vitesse de conduite et de la puissance restante en temps réel. Ces données sont connues par l'intermédiaire d'un smartphone compatible avec les systèmes d'exploitation mobile Android (version 4.3 ou supérieure) ou iOS (version 9.0 ou ultérieure).