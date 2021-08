Excellent deal sur la mémoire RAM DDR4 Crucial Ballistix (16 Go - 3200MHz) chez Cdiscount

Crucial est connu pour fabriquer des composants informatiques de qualité et la mémoire vive n'y fait pas exception. Essentielle afin d'accroitre la rapidité et, dans cette continuité, les performances de votre appareil, la mémoire vive apparait comme un incontournable pour celles et ceux qui souhaiteraient améliorer les capacités de leur machine. La Ballistix DDR4 offre ainsi 16 Go (2x8 Go) de mémoire vive, idéale pour les adeptes du gaming mais aussi les utilisateurs qui souhaiteraient tout simplement disposer d'un appareil optimisé.

Pensée pour l'overclocking avec une prise en charge XMP 2.0, la Ballistix DDR4, d'une fréquence de 3200 mHz, a été conçue en collaboration avec AMD et Intel afin de s'approcher au mieux des attentes des joueurs. idéale pour les ordinateurs portables , son dissipateur de chaleur en aluminium permet d'éviter à votre machine de chauffer. Par ailleurs, pour les amateurs de finition, cette mémoire RAM est disponible en 3 couleurs, entre blanc, noir et rouge, afin de s'intégrer au mieux au design de votre appareil.

Un produit à l'excellent rapport qualité/prix plébiscité par les clients de Cdiscount, avec une note moyenne de 4,8/5 pour 21 avis publiés sur la plateforme. Et pourquoi pas vous ?