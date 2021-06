Nintendo Switch : le jeu FIFA 21 tombe à moins de 15€

Nous retrouvons les traditionnelles modalités avantageuses comme la livraison gratuite à domicile ou en point retrait. Par ailleurs, le paiement en quatre fois à hauteur de 3,63€ par échéance est possible. De plus, les avantages Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€/an) sont éligibles sur cet article. Précisons que si vous préférez acheter la version PS4 ou Xbox One, elle vous coûtera 19,99€ auxquels viennent s'ajouter 4,99€ de frais de port. Le prix est légèrement plus élevé mais le contenu de ces éditions est aussi plus importants.

Ce FIFA 21 sur Nintendo Switch est dans la continuité de l'épisode sorti l'année précédente. Vous y trouverez pratiquement toutes les équipes professionnelles sous licence officielle. Des dizaines de stades sont de la partie et des compétitions emblématiques comme la Champions League, l'Europa League, la Premier League ou encore la Ligue 1 pourront être jouées.

Signalons aussi la présence d'un mode carrière extrêmement complet qui vous permet d'incarner un entraineur ou bien un joueur. Dans tous les cas, vous devrez enchainer les résultats et composer l'équipe la plus puissante possible pour remplir les objectifs demandés.