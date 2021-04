Xiaomi Redmi AirDots : une excellente alternative aux AirPods à 11€ seulement

En plus d'offrir une vraie expérience sans fil, les AirDots de Xiaomi font preuve d'une légèreté exceptionnelle et s'adapteront à la forme de votre oreille via leurs trois modèles de bouchons. Vous ne risquerez pas de les perdre. Un simple bouton physique multidirectionnel est de la partie pour activer l'assistant vocal du téléphone. Ainsi, vous aurez la possibilité d'utiliser des commandes vocales pour réaliser certaines tâches. Enfin, l'autonomie avoisine les 12 heures d'utilisation grâce au boîtier de charge inclus.