Bon plan Apple : l’iPad Air (2020) au meilleur prix avec ce code promo de 50€

La saison du printemps arrive à grands pas et Cdiscount en profite pour faire diminuer le prix du modèle 2020 de l'iPad Air.

Ainsi, jusqu'à ce jeudi 18 mars, les versions 64 Go et 256 Go de la tablette de la marque à la pomme sont respectivement aux prix de 619 euros et de 789 euros. Afin d'obtenir les tarifs indiqués, il faudra saisir le coupon de réduction 50APPLE qui donne droit à 50 euros de remise.

Pour information, l'offre promotionnelle concerne le modèle Wifi de la tablette et il existe 5 coloris au choix. La livraison du produit est gratuite dans le cas d'une réception à domicile ou d'un retrait en point relais.

Enfin, des MacBook font également l'objet de promotions de la part de Cdiscount. Les offres sont à consulter ici.