L'imprimante HP tout-en-un DeskJet 2710 en promo à moins de 60 €

Avec l'essor (contraint) du télétravail, il devient crucial de s'équiper à la maison. Et l'imprimante figure certainement parmi les accessoires importants à posséder chez soi. Mais quitte à disposer d'un tel périphérique, autant qu'il soit multifonction.

C'est le cas de cette imprimante tout-en-un jet d'encre HP DeskJet 2710. Au-delà de ces capacités d'impression (jusqu'à 7 pages par minute), celle-ci est aussi en mesure de numériser et photocopier vos documents. Pour cela, il vous suffit de brancher l'appareil via un port USB et de la configurer aisément, via l'application HP Smart. Mais vous avez aussi la possibilité de communiquer avec elle sans fil, grâce à sa compatibilité Wi-Fi et Bluetooth. Cela vous permet notamment d'envoyer des fichiers en impression directement depuis un smartphone !

Enfin, l'outil accepte les cartouches d'encre XL de la marque HP, à grande capacité, qui nécessitent un remplacement moins fréquent. Et de toute façon, l'appareil s'accompagne de six mois d'abonnement au service HP Instant Ink. Le principe de ce dernier : dès que vous manquez d'encre, une nouvelle cartouche vous est automatiquement envoyée !