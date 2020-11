Le clavier gaming Logitech G512 SE est bradé à l'occasion de la Gaming Week Cdiscount

Du point de vue du look, le G512 SE va à l'essentiel. Il optimise son espace et réduit son encombrement, se permettant toutefois un éclairage RVB agréable à l’œil. Doté de la technologie Lightsync, ce clavier mécanique se fait ainsi plus immersif, ajoutant en plus la possibilité de gérer différents profils d'éclairage.

Bien entendu, il comprend aussi les incontournables des claviers gaming. Le G512 SE repose sur des switchs mécaniques dont le retour de saisie est bien perceptible. Ses touches FN peuvent être associées à une foule de commandes, comme la mise en sourdine ou la modification de l'éclairage.