Le pack Logitech volant G920 Driving Force et levier de vitesse à prix cassé

Un volant Logitech parfait pour les routes virtuelles

Pour des sensations réalistes

Nous sommes sur Cdiscount pour cette promotion. Le site bordelais met à votre disposition la livraison gratuite à domicile. Vous pouvez même choisir de payer en quatre fois, soit 81,94€ au moment de l'achat puis 81,92€ par mensualité. Cet article est également éligible au programme Cdiscount à volonté. Cela signifie que les adhérents recevront leur commande chez eux sous un jour ouvré. Un essai gratuit peut être activé puis, si vous choisissez de conserver l'abonnement, vous devrez débourser seulement 29€ pour la première année.Ce volant conçu par Logitech est compatible avec les PC et la console Xbox One. Il vient se connecter en filaire à la machine souhaitée. Il peut bien évidemment être utilisé sur la plupart des jeux de course comme Forza Motorsport, Project Cars et bien plus encore. Parmi ses fonctionnalités embarquées, le volant dispose d'un retour de force à deux moteurs pour un réalisme accru et un maximum de sensations. Il profite aussi d'une rotation avec blocage de 900° et possède toutes les touches que vous retrouvez habituellement sur une manette classique.Quoi qu'il en soit, ce volant Logitech G920 Driving Force est un modèle conçu pour résister à une utilisation fréquente. Avec son roulement à bille, ses pédales en acier inoxydable et son revêtement en cuir, il s'agit tout bonnement d'un des meilleurs exemplaires disponibles sur le marché. Enfin, des fixations sécurisées lui permettent de résister aux manœuvres les plus mouvementées. De son côté, le levier dispose de pas moins de six vitesses.Bref, il s'agit de l'équipement indispensable pour tous les mordus de jeux de course. L'immersion sera tout simplement exceptionnelle grâce à ce superbe volant vendu avec ses pédales et un levier de vitesse.