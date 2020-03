Le pack Huawei P40 et la montre connectée Huawei Watch GT 2 à moins de 650€

La montre connectée Huawei Watch GT 2 offerte avec le P40

Les caractéristiques du Huawei P40

Prenez donc la direction du site Cdiscount pour vous procurer en précommande le Huawei P40.Alors que le prix de vente conseillé est de 799 euros, le smartphone voit son tarif baisser à 649 euros ; soit une économie de 150 euros dans le cadre de la précommande.Grâce à cet achat, les clients Cdiscount pourront recevoir gratuitement la Huawei Watch GT 2 (d'une valeur indicative de 229 euros). Pour obtenir la montre connectée, il suffit d'acheter le P40 de Huawei avant le 20 avril 2020 et de remplir un dossier avant le 10 mai 2020. Toutes les conditions de l'offre sont à consulter ici Annoncé en même temps que le P40 Pro et le P40 Pro+ , le Huawei P40 est équipé d'un écran FHD+ de 6,1 pouces (résolution 2340 x 1080px), d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 256 Go par carte mémoire), d'une batterie de 3800 mAh et du processeur HUAWEI Kirin 990 ; le tout tournant sous EMUI 10.1 (basé sur Android 10).Côté APN, on retrouvera une triple caméra arrière conçue avec Leica de 50 MP (f/1.9) + 16 MP (f/2.2) + 8 MP (f/2.4) et un capteur avant de 32 MP (f/2.0)Pour la connectique, le capteur d'empreinte digitale, le capteur gestuel et un port USB-C sont notamment de la partie. Livré avec l'application Qwant préinstallée , le P40 est fourni avec un kit mains libres, un chargeur, un câble USB Type-C, un outil d'éjection de la carte SIM, un guide de démarrage rapide et une carte de garantie.