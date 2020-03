Samsung Galaxy Tab A : la tablette tactile au meilleur prix chez Cdiscount

Pourquoi Clubic recommande la Samsung Galaxy Tab A (2019) ?

Bordures moins épaisses sur l écran

Présence d un port jack 3.5 mm

Solide et de bonne facture

Championne de l autonomie

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test de la Samsung Galaxy Tab A

Cdiscount : baisse de prix sur la Samsung Galaxy Tab A

Autonomie jusqu'à 13 heures

Prenez donc la direction du site Cdiscount qui permet d'acquérir sur sa plateforme la Samsung Galaxy Tab A (modèle noir ou gris et variante 32 Go) au prix de 205,65 euros au lieu de 244,66 euros ; soit une économie réalisée de 39 euros.À titre d'information, la livraison standard en point relais étant indisponible en raison de l'épidémie de coronavirus, il est préférable de choisir la livraison gratuite à domicile par l'intermédiaire du service Colisimo.La Galaxy Tab A du constructeur Samsung est une tablette tactile équipée d'un écran de 10,1 pouces à rétroéclairage par LED (avec une résolution de 1920 x 1200). L'accessoire dispose également du système d'exploitation Android 9.0 (Pie), du processeur Samsung Exynos 7904, d'une mémoire vive de 2 Go, d'un espace de stockage de 32 Go (avec la possibilité d'étendre la capacité à 512 Go grâce à une carte microSD) et d'une batterie de 6150 mAh.Pour la photo, on retrouvera un capteur arrière de 8 Mégapixels et un capteur avant de 5 Mégapixels.Enfin, pour la connectivité, le port USB-C/USB 2.0, la miniprise pour casque (3,5 mm) Bluetooth 5.0 et le Wifi 802.11a/b/g/n/ac sont notamment de la partie.