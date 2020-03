Samsung Galaxy Tab A : une alternative à l'iPad pour un prix imbattable (offre limitée)

La tablette Samsung Galaxy Tab A à petit prix

Une diagonale d'écran de 10,1 pouces

Il vous est aujourd'hui possible d'acquérir pour seulement 205,65 euros la dernière génération de Galaxy Tab A, l'entrée de gamme de Samsung pour les tablettes. Ce prix est disponible pour les coloris noir et gris et il est possible de payer l'appareil en quatre versements. Le produit est éligible au programme Cdiscount à volonté, avec tout ce que cela implique en termes de garantie pour la livraison et le service client. Si vous avez un budget serré et que vous recherchez une tablette pour le multimédia, il s'agit d'une très bonne option.Attardons nous à présent sur la fiche technique de cette Galaxy Tab A. Elle embarque un écran LCD de 10,1 pouces avec définition FHD 1920 x 1080 pixels. Est intégré dans la bordure supérieure un capteur photo frontal de 5 MP pour les selfies, les appels vidéo et la reconnaissance faciale. A l'arrière, c'est un module de 8 MP avec ouverture f/2.0 qui est en charge de la photographie et de filmer. La tablette est équipée d'un SoX Exynos 7904 gravé en 14nm, couplé à 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne. L'espace de stockage est extensible jusqu'à 512 Go via une carte microSD. L'autonomie est confiée à une massive batterie de 6150 mAh. Côté logiciel, on retrouve Android 9 Pie avec l'excellente surcouche One UI de Samsung.Pour en savoir plus sur le produit, nous vous invitons à consulter notre test complet de la Samsung Galaxy Tab A , qui a plu à notre testeur pour notamment son autonomie et sa robustesse.