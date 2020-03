Le volant Logitech G29 et son levier de vitesse à prix choc chez Cdiscount

Une promo qui tient la route

Faites trembler vos adversaires

Le site Cdiscount s'est bien placé sur la ligne de départ avec cette réduction. Rappelons quelques modalités utiles puisque vous pourrez régler la commande en quatre fois, soit 51,21€ au moment de l'achat puis 51,18€ par mensualité. Pour ne rien débourser au niveau des frais de port, activez l'essai gratuit à Cdiscount à volonté. Vous recevrez le colis tant attendu sous un jour ouvré. Ensuite, si vous décidez de conserver cet abonnement, il vous coûtera seulement 29€ pour la première année. Passons tout de suite aux caractéristiques de ce produit.Ce volant Logitech G29 est compatible avec les consoles PS4 et PS3. Il fonctionne aussi sur n'importe quel ordinateur. Ce modèle bénéficie d'un retour de force à deux moteurs qui vous permettra de ressentir chaque effet (virage, type de terrain, dérive...) comme dans la réalité. La conduite sera toujours fluide et souple grâce à l'engrenage hélicoïdal intégré. Vous pouvez être sûr de ne jamais dévier de votre route. La construction globale de ce périphérique est de grande qualité puisque le volant arbore un revêtement de cuir et les pédales sont en acier inoxydable.Accompagné de son levier de vitesse, ce volant Logitech G29 vous garantira des performances irréprochables sur des jeux commeou encore. Les boutons classiques d'une manette PlayStation ont été placés sur la façade du périphérique pour une ergonomie sans égal. Enfin, ce produit possède une fixation sécurisée et affiche un degré de rotation de 900°. Bref, tout le nécessaire pour vous offrir des sensations de pilotage réalistes est présent.Cet article s'adresse avant tout aux habitués des jeux de course. Ces joueurs trouveront rapidement leurs repères avant de réaliser des courses mémorables. Le rapport qualité/prix est vraiment au rendez-vous... alors passez la cinquième et ne ratez pas cette promotion.