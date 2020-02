Le smartphone Samsung Galaxy A50 en forte baisse

Le Galaxy A50 de Samsung en promo chez Cdiscount

Les points forts du smartphone

Alors que le modèle A80 était récemment en promotion , c'est au tour du Galaxy A50 de bénéficier d'une réduction intéressante.Commercialisé à 349 euros lors de son lancement, le smartphone Galaxy A50 est au tarif promotionnel de 269 euros. Vous ferez donc une économie réalisée de 80 euros. Plutôt intéressant, n'est-ce pas ?!À propos des frais de port, ces derniers sont offerts pour une livraison du téléphone en point retrait. Quant aux membres Cdiscount à volonté , ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile. Si vous êtes intéressés par le programme CDAV, il est en ce moment en promotion Après avoir évoqué l'offre, passons désormais aux points forts du smartphone.Le Galaxy A50 de Samsung est un téléphone équipé d'un écran panoramique FHD+ de 6,4 pouces (avec une résolution de 2340 x 1080 pixels), d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go par port microSD), d'un processeur Octo Core 2,3 GHz et d'une batterie de 4000 mAh. Le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android 9.0 Pie.Pour la photo, l'appareil dispose d'un triple capteur ultra grand angle de 25 + 8 + 5 MP. Du côté de la connectique, on retrouvera notamment un lecteur d'empreintes sous l'écran, un port USB Type C et un prise jack 3,5 mm.