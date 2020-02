Promotion choc sur l'abonnement Cdiscount à volonté !

Cdiscount : 20 euros de remise immédiate sur le programme CDAV

Quels sont les avantages de l'abonnement Cdiscount à volonté ?

Offres promotionnelles et/ou codes de réduction exclusifs

Titres de presse en ligne en illimité

Livraison en un jour ouvré, à domicile, à votre bureau, ou en point relais si la commande est passée avant 14 heures

Voici donc une offre promotionnelle qui tombe à pic pour ceux et celles qui souhaitent faire des économies sur leurs prochains achats sur Cdiscount !Au même titre qu'Amazon et son programme Prime , Cdiscount fidélise ses clients par l'intermédiaire de son programme Cdiscount à volonté.Pendant une durée indéterminée, cet abonnement CDAV est au prix promotionnel de 9 euros ; soit une économie de 20 euros par rapport au tarif habituel. Le prix réduit est valable durant un an. Au-delà des 12 mois, l'abonnement passera à 29 euros. Vous serez donc libre de résilier à tout moment.L'abonnement Cdiscount à volonté, qui fonctionne uniquement sur les produits expédiés par le site marchand français, a de nombreux atouts comme la livraison gratuite en point relais dès 10 euros d'achat et à domicile dès 25 euros d'achat.Voici les autres avantages du programme CDAV :Cette offre vous intéresse ? Alors ne tardez pas et cliquez sur le bouton ci-après.