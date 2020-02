Xiaomi Redmi Note 6 Pro 32 Go à prix imbattable et une batterie Xiaomi offerte

Cdiscount : une batterie externe offerte pour l'achat du Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Tout ce qu'il faut savoir sur le Redmi Note 6 Pro

Les bons plans consacrés aux smartphones continuent de fleurir chez Clubic !Après le Huawei P30 lite à moins de 220 euros , le Samsung Galaxy A80 à 349 euros seulement , c'est au tour du Xiaomi Redmi Note 6 Pro d'être "victime" d'une baisse de prix sur le site Cdiscount.Actuellement, au lieu de le payer à 199 euros, le smartphone proposé dans sa variante 32 Go et disponible en plusieurs coloris (bleu, noir ou rose gold) est à 139,99 euros ; soit 59 euros de réduction de la part du site marchand. Comme évoqué en en-tête de l'article, une batterie externe Powerbank de Xiaomi (d'une valeur de 24,99 euros) est offerte.Pour la livraison, il faut privilégier le retrait gratuit du téléphone en point relais. Du côté des membres CDAV, ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile.En ce qui concerne les caractéristiques, le Redmi Note 6 Pro de Xiaomi est doté d'un écran FHD+ de 6,26 pouces (avec une résolution 2280 x 1080 pixels et un affichage immersif 19:9), du processeur Qualcomm Snapdragon 636, d'une batterie 4000mAh, d'une mémoire vive de 3 Go, du Bluetooth 5.0 et du système d'exploitation mobile Android (associé à une surcouche MIUI 9)Pour la photo, on retrouvera un double capteur de 20 MP + 2 MP. Enfin, l'appareil mesure 157,9 x 76,4 x 8,26 mm et a un poids de 182 grammes.