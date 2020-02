🔥Cdiscount On Fire - Samsung Galaxy A80 128 Go noir à 349€ au lieu de 659€

Samsung Galaxy A80, un smartphone milieu de gamme en promo

Les caractéristiques principales du téléphone

On vous invite donc à prendre la direction du site Cdiscount où le Samsung Galaxy A80, qui est considéré comme un smartphone milieu de gamme , est en promotion.Commercialisé au printemps 2019 à 659 euros, le téléphone du géant coréen voit son prix dégringoler à 349 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 310 euros de la part de Cdiscount.À propos de la livraison gratuite, il faut privilégier un retrait en point relais. De leur côté, les membres CDAV bénéficient de la livraison gratuite à domicile.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques principales du téléphone.Le Galaxy A80 de Samsung dispose d'un écran Infinity Super AMOLED de 6,7 pouces (avec résolution Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, HDR et filtre lumière bleue), d'une mémoire vive de 8 Go, d'un espace de stockage de 128 Go, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 7150 Octo-Core cadencé à 2.2 GHz et d'une batterie de 3700 mAh avec charge rapide ; le tout tournant sous le système d'exploitation mobile Android 9.0 Pie (avec Surcouche Samsung One UI).Côté APN, le téléphone embarque un triple appareil photo rotatif (48 mégapixels, f/2,0 ; 8 mégapixels, ultra grand-angle, f/2,2 et capteur TOF).Enfin, pour la connectivité, le Bluetooth 5.0, le GPS, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, le NFC et le port USB-C sont de la partie.