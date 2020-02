Offrez vous pour moins de 220€ le Huawei P30 lite noir 128Go chez Cdiscount

Une économie de 150 €

Une expérience photo au top niveau

Le géant chinois Huawei active son opération séduction cette semaine sur Cdiscount ! Les fans de la marque peuvent se réjouir car ils pourront profiter d'une sélection d'articles high-tech à un tarif largement abaissé, parmi lesquels figure le Huawei P30 lite noir 128 Go. L' excellent smartphone est donc affiché à moins de 220 €, soit à 219 € exactement, ce qui correspond à une jolie économie de 150 € par rapport à son prix habituel.Parmi les avantages qu'il y a à commander sur Cdiscount, on peut noter la possibilité de vous faire livrer dès le lendemain ou encore les facilités de paiement proposées par le e-commerçant. En effet, pour quelques euros de plus, vous pouvez régler votre achat en quatre mensualités.Le Huawei P30 lite, c'est la version plus accessible du P30 et du P30 Pro. Comme pour ses aînés, le paquet a d'abord été mis sur la qualité de la partie photo. On retrouvera donc un triple capteur arrière de 48 mégapixels (f/1.8), un deuxième de 2 MP pour la profondeur et un dernier de 8 MP en ultra grand-angle. À l'avant, l'objectif de 24 mégapixels fait, là aussi, du très bon travail et vous permettra de prendre de magnifiques selfies.Le smartphone est un modèle de 6,15 pouces, un format intéressant qui permet de bien profiter de l'écran et qui n'exclut pas une utilisation à une main. Son écran LCD IPS arbore une définition de 2312 x 1080 pixels. L'appareil embarque un processeur Kirin 710, 4 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 128 Go extensible via une carte micro SD.On peut noter que le P30 lite dispose d'une prise jack ainsi que de la technologie de charge rapide à 18 W pour sa batterie qui offre une capacité de 3 340 mAh.Les commandes continuent d'augmenter sur Cdiscount, aussi, si le P30 lite de chez Huawei vous fait de l'œil, ne tardez pas trop à le glisser dans votre panier !