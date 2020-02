Enceinte Bluetooth LG WK7 compatible Assistant Google à 69,99€ au lieu de 204,61€

Cdiscount : la LG WK7 en promotion à 69,99 euros (voire moins)

Un son à 360 degrés

Prenons donc la direction du site marchand Cdiscount où les membres ont la possibilité d'acquérir en promotion la LG WK7. Alors qu'elle est initialement vendue aux alentours des 205 euros, l'enceinte bluetooth voit son tarif dégringoler à 69,99 euros.Mais ce n'est pas tout ! Cdiscount vous offre la possibilité de négocier le prix du produit afin d'obtenir une petite remise supplémentaire. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton "Négocier" et saisir le montant souhaité. À l'issue de cette étape, l'enseigne vous proposera alors son prix personnalisé.En ce qui concerne les frais de port, ils sont offerts pour une livraison du produit en point relais. Quant aux membres CDAV , ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile.L'enceinte intelligente à commande vocale WK7 de la marque LG avec l'assistant Google intégré a été conçue pour répondre à toutes vos questions et contrôler vos objets connectés.En connectant votre enceinte LG avec le réseau Wi-fi domestique, vous pourrez ainsi accéder à des informations sur internet, lancer un morceau musical ou regarder tout simplement une vidéo sur votre téléviseur ; le tout grâce à la commande vocale.D'une puissance de 30 Watts, l'appareil diffuse un son à 360 degrés. Il mesure 13.5 cm de largeur, 21 cm de hauteur, 13.46 cm de profondeur et a un poids de 1.6 kilo.Si vous souhaitez en savoir davantage sur le produit, on vous conseille de consulter notre article consacré à ce sujet