Soldes Cdiscount 2ème démarque : Carte MicroSD U3 Samsung Evo Plus 512 Go à 69€ au lieu de 105€

36 euros d'économies pour la carte Micro SD Samsung de 512 Go

Ne soyez jamais à court de stockage

Voici donc une belle affaire que vous suggère la Team Clubic Bons Plans avec cette carte Micro SD Samsung de 512 Go vendue en promotion chez Cdiscount dans le cadre de la 2ème démarque des soldes d'hiver 2020.À cette occasion, l'accessoire passe ainsi de 105 euros à 69 euros ; soit une remise immédiate de 36 euros de la part de Cdiscount. Pour information, les frais de port sont offerts pour une livraison du produit en point relais. Quant aux membres CDAV, ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile avec le programme Cdiscount à volonté Idéale pour stocker des contenus multimédias en tout genre (photos, vidéos, jeux vidéo,...), cette carte microSD vous permet de sauvegarder 24 heures de vidéos en 4K UHD, 78 heures de vidéos Full HD ou 150 300 photos.Avec sa vitesse de lecture allant jusqu'à 100Mo/s (90Mo/s concernant la vitesse d'écriture), la Evo Plus de Samsung transfère, par exemple, une vidéo de 3 Go en 38 secondes seulement.La carte microSD, qui mesure 15x11x1 mm, est fournie avec un adaptateur SD s'adaptant à la plupart des appareils de l'ensemble des marques les plus connues du marché.Enfin, l'accessoire est étanche et est résistant aux champs magnétiques, aux rayons X et aux températures extrêmes.