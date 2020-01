Soldes Cdiscount 2020 : la box Android TV Xiaomi mi box S 4K à moins de 50€

La box Android TV Xiaomi mi box S 4K sous la barre des 50 euros chez Cdiscount

Regardez vos contenus préférés en 4K ultra HD

Système d'exploitation Android 8.1

Processeur Cortex A53, quadricœur

GPU Mali 450

WiFi bi-bande 2,4 GHz + 5,8 GHz 5G

Bluetooth 4.2

Alimentation : Adaptateur de charge

Interface : AV, Port d'alimentation CC, HDMI, USB 2.0

Multi-langue

Version HDMI : 2.0

Autres fonctions : Jeux 3D, Vidéo 3D, DLNA, Fichiers ISO, Miracast, NTSC, PAL

Consommation HDCP : 2W- 2 Go de RAM + 8 Go de ROM

C'est donc chez Cdiscount qu'il est possible de se procurer en promotion la Box Android TV Xiaomi mi box S 4K sous la barre des 50 euros, durant ces soldes d'hiver 2020.Alors qu'elle est normalement vendue aux alentours des 100 euros, la Box Android TV Xiaomi mi box S 4K voit son prix baisser à 48,89 euros ; soit une remise immédiate de 51 euros de la part de Cdiscount.En ce qui concerne la livraison, les frais de port sont offerts pour un retrait du produit en point relais. Pour les membres CDAV, ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile grâce au programme Cdiscount à volonté Si vous en avez marre de zapper sur les chaînes classiques de la TNT française, une box Android TV peut vous redonner le plaisir de regarder la télévision.Ainsi, avec la Xiaomi mi box S, vous pourrez regarder vos contenus préférés en 4K ultra HD. Basée sur le système d'exploitation Android 8.1, la box du constructeur chinois a été conçue pour transformer votre téléviseur standard en un téléviseur intelligent.L'appareil est configuré avec une RAM DDR3 de 2 Go et une mémoire ROM eMMC de 8 Go. Il peut donc fournir suffisamment d'espace et de liberté pour installer des applications (telles que Netflix, Youtube, Molotov,...) sans craindre de manquer d'espace, tout en naviguant avec la télécommande fournie.Découvrez l'ensemble des caractéristiques de la box TV :