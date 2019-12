Idée cadeau de Noël : smartphone Hisense Infinity H12 Lite à 69,99€ au lieu de 119,99€ chez Cdiscount

Le Hisense Infinity H12 Lite sous la barre des 70 euros grâce à une ODR

Les points forts du smartphone

Prenons donc la direction de Cdiscount où les adhérents du site marchand peuvent acheter un smartphone sous la barre des 70 euros.Le téléphone concerné est le Infinity H12 Lite de la marque Hisense. Celui-ci est vendu à exactement 69,99 euros, par l'intermédiaire d'une offre de remboursement de 50 euros valable jusqu'au 31 décembre 2019 inclus. Toutes les conditions de l'ODR sont à retrouver via ce lien À propos des frais de port, ils sont offerts pour une livraison du smartphone en point relais. En moyenne, il faut compter 5 jours pour réceptionner le produit. Si vous voulez une livraison plus rapide, sachez qu'il faut être membre CDAV. Vous pouvez alors tester gratuitement le programme Cdiscount à volonté en cliquant sur ce lien Après avoir évoqué l'offre ci-avant, passons désormais aux points du smartphone.Le Hisense Infinity H12 Lite est un téléphone doté du réseau 4G, d'un écran X-Infinity HD+ de 6,19 pouces (avec une résolution 1500 x 720 pixels), d'un processeur Quad-Core MT6739, d'une mémoire RAM de 3 Go, d'un espace de stockage de 32 Go (extensible jusqu'à 128 Go) et d'une batterie de 3100 mAh ; le tout tournant sous Android 8.1 Oreo.Côté APN, on retrouve un appareil photo de 13 + 8 MP. Enfin, pour la connectique, le capteur d'empreintes digitales à 360°, la reconnaissance faciale et l'USB Type-C sont notamment de la partie.